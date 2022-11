Il Fidenza Calcio 1922, dopo il silenzio delle scorse ore, torna sul brutto episodio dell’ultima domenica cha acceso gli animi durante e dopo la partita contro la Pontolliese Gazzola. Una gara che passerà agli onori della cronaca non tanto per la vittoria dei bianconeri di Ponte dell’Olio, quanto per il brutto e violento gesto che […]...

leggi tutto...