Fiera della Conchiglia

San Mauro Mare si trasforma in un borgo di conchiglie: dall'oggettistica, alla pittura, dalle favole, alla fontana dei desideri. Esposizione di bancarelle tematiche per le vie del paese.Oltre all'affascinante mondo delle conchiglie, i visitatori potranno scoprire tra le bancarelle dei 50 espositori che daranno vita al coloratissimo mercatino durante tutto il fine settimana, minerali, fossili, artigianato locale ed internazionale, erbe officinali, articoli esoterici ed altre sorprese ancora.Da non perdere la gastronomia del luogo, a base di gustoso pesce Azzurro dell’Adriatico a cui si aggiungono i sapori autentici e genuini della...

