Generazione Y rassegnati, lo dice la scienza: è tutto una tragedia

Non è sufficiente il cambiamento climatico. Non bastano l’inquinamento, il sovraffollamento globale, il terrorismo. Nulla importano la crisi economica, quella petrolifera e l’emergenza idrica. Nemmeno l’insorgere prepotente dei Coronavirus è stato abbastanza. No, a stroncare definitivamente le gambe ai millenials – ovvero quella già fortunata generazione nata dopo il 1981, ma prima del 2000 – ci pensa la scienza. Più precisamente uno studio di BlueCross BlueShield – THE HEALTH OF AMERICA dal titolo “The economic consequences of Millenial Health” che dimostra come effettivamente la mortalità dei nati durante la nostra generazione sia...

leggi tutto...