Hbs Colorno, buona la prima: 26-21 contro il Mogliano Veneto

Buona la prima per l’HBS Colorno, che nella gara di esordio nel nuovo Campionato di Serie A Elite supera 26-21 il Mogliano Veneto, portandosi a casa i primi 4 punti della stagione. Ottima la prestazione dei ragazzi di Gonzalo Garcia, cinici in attacco e ordinati in difesa, bravi soprattutto a contrastare le touche avversarie all’interno dei propri ventidue. Le due mete dei […]...

leggi tutto...