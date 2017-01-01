Hellas Verona – Cremonese, Cuesta osserva e studia
La Serie A torna in campo oggi: Hellas Verona-Cremonese apre il programma del lunedì con la sfida in programma al Bentegodi alle 18.30 (leggi qui). I padroni di casa, dopo il pareggio alla prima con l’Udinese, devono farsi perdonare il 4-0 subito dalla Lazio e vogliono ottenere la prima vittoria del campionato davanti ai propri […]...
Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
