I Panthers passano sul campo dei Ducks, quinto successo in 5 gare

Quinto successo in 5 partite per i Panthers Parma che espugnano il campo dei Ducks Lazio per 40-26. Partenza bruciante per i neroargento che dopo pochi secondi di gioco vanno a segno con una corsa di 22 yard di Alessandro Malpeli Avalli e prima della fine del primo quarto segnano altri due td, uno firmato […]



