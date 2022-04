IACHINI: «A Cosenza ambiente caldo, servirà una prova di personalità»

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali il Parma torna in campo domani (sabato) a Cosenza. Una gara piena di insidie, da affrontare con lo spirito giusto per dare seguito alla striscia di 7 risultati utili consecutivi. Ecco uno stralcio della conferenza di mister Beppe Iachini, poco prima della partenza per la Calabria, a […]...

leggi tutto...