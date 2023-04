Il cibo bruciato fa male. È cancerogeno, lo dice la scienza

Non si tratta di leggende metropolitane, il cibo bruciato fa male. Non fa alcuna differenza se il cibo in questione sia di origine animale o vegetale, se bruciato, qualunque alimento può rivelarsi una minaccia alla salute dell’ essere umano. Il “bruciacchiato” tipico di molti alimenti è tutt’altro che una delizia per il nostro corpo. Si pensi alla crosticina annerita delle lasagne o alla crosta della pizza o ancora alle patate al forno ben abbrustolite, difficile resistere eppure si dovrebbe imparare a farlo. Il bruciato del cibo è cancerogeno poiché, quando...

