L’ultimo raduno del mese di agosto della Nazionale Italiana Femminile di rugby si svolgerà ancora una volta in Abruzzo, a L’Aquila, dove le Azzurre di coach Raineri si sono già riunite due volte in questa estate per preparare al meglio l’inizio della stagione internazionale, che le vedrà impegnate il 14 settembre a Piacenza con il […]...

leggi tutto...