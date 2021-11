La 14ª giornata di serie B: risultati e classifica live

La quattordicesima giornata del campionato di serie B parte questa sera con due anticipi. Il Lecce ospita la Ternana dell’ex Lucarelli (ore 20,30), mentre in Calabria va in scena lo scontro diretto salvezza tra Crotone e Vicenza (ore 18). Nella giornata di sabato sono in programma sette gare tra cui la sfida di alta classifica […]...

leggi tutto...