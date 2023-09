La bellezza delle parole 2023

Torna a Cesena La bellezza delle parole, il festival di letteratura che quest'anno compie 11 anni: i nomi più importanti del mondo delle parole in Italia, con incontri, letture, spettacoli.Gli appuntamenti non saranno rivolti solo ad un pubblico adulto, ma anche quest’anno vi sarà anche una sezione dedicata ai ragazzi e alle scuole: un’opportunità per la costruzione dei lettori e del pubblico del domani....

