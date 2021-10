La cucina molecolare: scienza, arte o fantascienza?

“Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare…” diceva un replicante nel film cult di fantascienza, Blade Runner. Con la cucina molecolare possiamo parlare di fantascienza tra i fornelli? Sembrerebbe pensarla così Daniel Cohen, regista della divertentissima commedia francese, Chef, del 2012 con Michaël Youn, nei panni del talentuoso Jacky, e con Jean Reno che interpreta il ruolo del cuoco pluristellato di nouvelle cuisine, Alexandre Lagarde. Negli anni Ottanta Hervé This, Harold McGee, Pierre Gilles de Gennes e Nicholas Kurti compiono ricerche che hanno permesso di parlare in modo...

