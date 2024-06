La Fulgor Fidenza cade a Cecina (84-75): si decide tutto in gara3

Dopo Bergamo, anche contro Cecina il destino della Foppiani Fulgor Fidenza verrà scritto in gara 3. In terra toscana i borghigiani non sono riusciti a bissare il successo ottenuto domenica scorsa al PalaPratizzoli. E così la sconfitta (84-75 il finale al PalaPoggetti questa sera) obbligherà i ragazzi di Bizzozi a tornare sul parquet un’altra volta. […]...

leggi tutto...