La scienza del voto: perché destra e sinistra non si capiscono? La lezione del prof Favero

“Avete mai notato come sembri che gli elettori di destra e quelli di sinistra non riescano mai a parlarsi?” Con questa domanda il professor Gino Favero, docente del dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Parma, apre uno degli incontri che danno vita agli Aperitivi della conoscenza dell’Università di Parma, seminari di carattere divulgativo aperti a tutti i cittadini ogni mercoledì alle 17:30 presso il ParmaUniverCity Info Point, al Ponte Romano. Partendo dalla ricerca americana datata 2011, Political orientations are correlated with brain structure in young adult (di Ryota...

