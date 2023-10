La Wimore Salsomaggiore cade anche a Cagliari in tre set

Trasferta amara in Sardegna per la WiMORE Salsomaggiore Terme che cede in tre set (25-22, 25-22, 25-14) in casa del neopromosso CUS Cagliari, spinto da un caloroso pubblico e protagonista del suo primo “storico” successo, al debutto tra le mura amiche, nel campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca. La squadra gialloblù, decisamente più sottotono rispetto al più combattuto esordio di […]...

leggi tutto...