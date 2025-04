Nei posticipi del turno numero 17 della Serie A Elite Maschile vincono Rangers Vicenza e Colorno. A Roma l’HBS Colorno dell’ex Oliviero Fabiani riesce a imporsi 26-22 sul campo n.1 del CPO Giulio Onesti contro la Lazio. Gara in equilibrio per lunghi tratti con il punteggio in pareggio sul 12-12 al termine del primo tempo. […]...

leggi tutto...