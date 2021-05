LIVE: Parma-Sassuolo alle ore 18

Buon pomeriggio amici di Sportparma, come sempre a partire dalle ore 18 vi racconteremo in diretta testuale la cronaca di Parma-Sassuolo, penultima giornata di serie A. Per i crociati è una partita priva di significati se non evitare l’ultimo posto in classifica e interrompere la striscia negativa record di 7 sconfitte di fila. L’emergenza infortuni […]



