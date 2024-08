Il borgo di Bobbio, in Val Trebbia, sulla via per la Liguria, si distingue per tradizioni antiche legate a dinamiche internazionali di pellegrinaggio. A queste si sono aggiunte usanze legate al territorio e ai prodotti che la terra offre. Nei periodi umidi i monti circostanti sono terreno fertile per la ricerca di funghi e i preziosi declivi ben esposti producono uve principalmente utilizzate per la produzione di vini.Il 1 ottobre 2023 si tiene la Mostra del fungo e del Tartufo e Festa dell’Uva a Bobbio.Per le strade del borgo dal primo mattino...

