Numeri e statistiche di Parma-Sudtirol

I numeri, le statistiche e le curiosità di Parma-Sudtirol, sfida in programma sabato allo stadio Tardini e valevole per la 29a giornata di serie B. ● Il Parma ha perso contro il Südtirol nell’unico confronto tra le due squadre in Serie B (1-0, ottobre 2022): attualmente il bilancio del Parma contro squadre del Trentino-Alto Adige […]...

