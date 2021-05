PAGELLE: Brunetta e Hernani, qualità e pali. Dierckx in crescita

Il solito gol in pieno recupero (95′) condanna un buon Parma il quale avrebbe meritato di tornare a casa con almeno un pareggio. Non a caso nella pagelle post Lazio ci sono solo due insufficienze. Convincente la prova di Brunetta (perché non ha giocato nel resto del campionato?) così. come quella dell’intero reparto difensivo dove […]



