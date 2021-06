Da una valigia all’altra, con destinazione lontana da Parma. Se in questi giorni i giocatori del Parma Calcio sono in giro per il mondo a godersi qualche settimana di vacanza, al ritorno potrebbero non disfare i bagagli e partire per nuove avventure calcistiche. Per molti senatori, protagonisti delle promozioni dei crociati e delle salvezze in […]



L'articolo Parma, cessioni in vista: i senatori pronti con la valigia in mano sembra essere il primo su ilParmense.net....

leggi tutto...