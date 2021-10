Parma, ci sei? Con la Reggina testa e cuore per conquistare la vittoria | LA FORMAZIONE

Parma, se ci sei batti un colpo…da tre punti. È quello che chiederanno oggi al Granillo di Reggio Calabria i 50 Boys che sono partiti per sostenere i crociati. Alle 16:15 il Parma di Maresca affronterà la Reggina in uno stadio caldissimo: previsti oltre 8000 spettatori per un quasi record in questa stagione in Serie […]



