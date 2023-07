Parma, domenica a Valles inizia la seconda fase del ritiro

Il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina ha chiuso la pre-season 2023. La squadra crociata si ritroverà domenica 23 luglio al Mutti Training Center di Collecchio per sostenere una seduta di allenamento pomeridiana, prima della partenza per la sede ufficiale del ritiro di Valles (Trentino Alto Adige). I calciatori, lo staff tecnico e la dirigenza […]...

leggi tutto...