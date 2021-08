La politica cittadina non si placa nemmeno a Ferragosto. Caterina Bonetti, Consigliera comunale del Partito Democratico di Parma lancia un’accusa nei confronti dell’Amministrazione. “Abbiamo la fortuna di vivere in una città che, anche in periodo di pandemia, attrae turisti da ogni parte del mondo. Ma una volta che sono qui, Parma cosa può offrire loro? […]



L'articolo Parma, il Ferragosto agita la politica; Bonetti (Pd): “Ai turisti cosa offriamo?” sembra essere il primo su ilParmense.net....

leggi tutto...