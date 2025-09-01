Parma, regalo alla Lazio sotto l’albero: perde in 11 contro 9 al Tardini
Un regalo alla Lazio a tre giorni dal compleanno del Parma Calcio. Un Natale indigesto...
L'articolo Parma, regalo alla Lazio sotto l'albero: perde in 11 contro 9 al Tardini
- ANNOTAZIONI CROCIATE / INCREDIBILE StadioTardini.it (Ieri) - (Fabrizio Pallini) – Altra deludente sconfitta interna al Tardini. Il Parma affonda con la Lazio in 11 contro 9. Undici...
- Noslin gela il “Tardini” (0-1): il Parma non azzanna una Lazio in 9 SportParma HOME (Ieri) - La Lazio fa il colpaccio a Parma. Finisce 0-1 per i biancocelesti grazie alla rete all’82’ di Noslin, subentrato a Castellanos. I crociati non sfruttano la ghiotta occasione concessa dagli...
- Cuesta: «Nessun timore, solo rispetto per la Lazio. Sarri, un vincente» SportParma HOME (2 giorno/i fa) - Alla vigilia della partita contro la Lazio (domani alle 18:00), ultima casalinga di questo 2025, mister Carlos Cuesta presenta il match e risponde alle domande dei giornalisti presenti, prima di...
