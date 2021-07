Parma Sound, la fotografia musicale di Andrea Puglia in mostra

Andrea Puglia, fotografo e videomaker parmense propone “Parma Sound”, il suo ultimo progetto visibile fino al 4 settembre 2021 negli spazi di “Aot – community art gallery” in via Strada Nino Bixio 5. Un’esposizione dedicata ai lavoratori del mondo musicale che, con la pandemia da Covid-19, hanno visto precludersi ogni evento e intrattenimento. La mancanza di musica dal vivo, da cui sorge la domanda “come poter dare un palcoscenico a questi artisti?”, è stata la scintilla che ha fatto nascere l’idea. “Volevo far capire che la musica sta solo aspettando una...

