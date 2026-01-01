PARMA-CREMONESE 0-0 (1’PT) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI
Quando tutti aspettavano il rientro di Nicolussi Caviglia ecco spuntare il redivivo Ondrejka. Cuesta punta sul guizzante svedese per scardinare...
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Fonte originale: : StadioTardini.it - Oggi
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