PARMA-CREMONESE 0-0 (1’PT) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI

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Quando tutti aspettavano il rientro di Nicolussi Caviglia ecco spuntare il redivivo Ondrejka. Cuesta punta sul guizzante svedese per scardinare...

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Fonte originale: : StadioTardini.it - Oggi

 