Partita “doppia”: Ondrejka illude il Parma, Pedro salva la Lazio

Partita doppia all’Olimpico. Il Parma impatta 2-2 in trasferta contro la Lazio, ma butta via 2 punti pesanti: all’Olimpico decisive due doppiette, quella iniziale di Ondrejka e quella finale di Pedro. Dallo 0-2 al 2-2. I crociati escono con il rammarico dopo una partita giocata per 79 minuti in modo perfetto, senza (quasi) mai correre […]...

leggi tutto...