Pecchia: «Il Benevento vale come il Cagliari. Osorio ci sarà»

È giornata di vigilia e, pertanto di conferenza, in casa Parma: domani, in un insolito lunedì di campionato nel primo giorno di maggio, i Crociati saranno ospiti del Benevento (ore 15.00). La novità emersa dall’appuntamento davanti ai microfonoi è il ritorno tra i convocati di Osorio: il venezuelano sarà a disposizione nella trasferta in Campania. […]...

leggi tutto...