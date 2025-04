Petrucci a SP: «Con la Lazio un Parma migliore rispetto all’andata»

Matteo Petrucci, inviato di Sky Sport “in casa” Lazio, è stato il super ospite della 27ª puntata di “PARMATALK” (clicca qui per vederla), il webshow di SportParma sui crociati in onda ogni settimana. Il giornalista romano, sempre al seguito dei biancocelesti, ha osservato da bordocampo il pareggio per 2-2 maturato lunedì sera all’Olimpico ed è stato […]...

leggi tutto...