Playoff, semifinale: Parma Clima ospita Macerata per chiudere la serie
È tutto pronto per l’ultimo atto delle Semifinali Scudetto dei Play Off della Serie A Baseball. Il Parma Clima, forte del doppio vantaggio ottenuto nelle Marche, ospita l’Hotsand Macerata, mentre sul Monte Titano il San Marino affronta l’Unipol Bologna in una serie che promette grande equilibrio così come accaduto nelle prime due partite, terminate con […]...
