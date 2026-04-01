Raccontare Mario Schifano Narrazioni e metanarrazioni tra storia e mito
Proseguono gli incontri nell’ambito dell’esposizione Tutto in una sera. Mario Schifano e Remo Gaibazzi con il curatore della mostra Alessandro Castiglioni presso la sede dell’Associazione Remo Gaibazzi in Borgo Scacchini 3/A a Parma. L’incontro, previsto per sabato 18 aprile alle ore 18.00, chiude il ciclo di cinque appuntamenti Incontri tra arte cultura e scienza collaterali alla […]...
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Fonte originale: : VisitParma - 5 giorno/i fa