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Raccontare Mario Schifano Narrazioni e metanarrazioni tra storia e mito

Proseguono gli incontri nell’ambito dell’esposizione Tutto in una sera. Mario Schifano e Remo Gaibazzi con il curatore della mostra Alessandro Castiglioni presso la sede dell’Associazione Remo Gaibazzi in Borgo Scacchini 3/A a Parma. L’incontro, previsto per sabato 18 aprile alle ore 18.00, chiude il ciclo di cinque appuntamenti Incontri tra arte cultura e scienza collaterali alla […]...

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Fonte originale: : VisitParma - 5 giorno/i fa

 