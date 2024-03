A Modigliana, cittadina della provincia forlivese ai confini con la Toscana, si torna a celebrare la festa annuale dedicata alla cultura enologica del territorio: Sangiovese in Festa.La sagra, che quest'anno animerà la cittadina domenica 23 aprile 2023, è una manifestazione realizzata allo scopo di promuovere la conoscenza del Sangiovese e delle cantine locali che lo producono. Un'occasione per degustare questo vino, accompagnandolo ai piatti della tradizione, e conoscerne meglio la storia, grazie ai momenti di studio dedicati.Un'opportunità per scoprire o riscoprire Modigliana, che saprà raccontarsi attraverso i molti appuntamenti culturali...

