Mancava l’ultimo tassello. L’Alessandria, con la storica promozione conquistata ieri, completa il puzzle delle 20 società che parteciperanno al prossimo Campionato di Serie BKT. I ragazzi di mister Longo rappresenteranno il Piemonte, new entry tra le regioni in cadetteria. La più rappresentata sarà invece la Lombardia, con 4 squadre (1 in più rispetto alla scorsa […]



L'articolo Serie B: il viaggio del Parma in 12 regioni proviene da SportParma....

leggi tutto...