Softball A1: doppia sconfitta per il fanalino di coda Old Parma

Nell’unica serie domenicale dell’ottava giornata d’andata di A1 Softball, quella di Castelfranco Veneto tra Thunders e Macerata, le due parti si dividono la posta in gioco. Con il successo in gara 1 le Thunders lasciano l’ultimo posto in classifica che condividevano con Old Parma, mentre le marchigiane aggiungono un altro tassello alla propria causa salvezza. Rheavendors […]...

leggi tutto...