Sedicesima giornata del Peroni TOP10 con tutte le partite che saranno trasmesse in diretta su Youtube, Facebook e App FIR. Si parte alle 14.30 con Rovigo che si giocherà le ultime carte per raggiungere la vetta – distante ora nove lunghezze – affrontando in casa i Lyons reduci dalla vittoria interna contro la Lazio che […]



L'articolo TOP10: Rugby Viadana – HBS Colorno in diretta streaming proviene da SportParma....

leggi tutto...