Torna all’Università di Parma venerdì 29 settembre la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Torna a Parma venerdì 29 settembre la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, la più importante manifestazione europea di comunicazione scientifica promossa in città dall’Università di Parma con la co-organizzazione e il patrocinio del Comune di Parma e di Imem – Cnr. Il programma degli eventi e le novità di questa edizione sono stati presentati in conferenza stampa dal Rettore Paolo Andrei, dal Presidente di Frascati Scienza Matteo Martini, dal Presidente del Consiglio comunale di Parma Michele Alinovi, dal Direttore di IMEM-CNR Andrea Zappettini e dal Prorettore dell’Ateneo alla Terza Missione Fabrizio Storti. Tantissimi gli eventi in programma...

leggi tutto...