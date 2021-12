Transizione energetica: l’Italia rischia di non arrivare in tempo

L’Italia ha aderito a diverse proposte sulle energie rinnovabili, tra cui i progetti europei per l’ambiente che mirano a rendere l’Ue il primo continente al mondo con zero missioni di CO₂ entro il 2050. Il Governo italiano ha proposto all’Unione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in cui è trattata anche la questione della transizione ecologica. Il Piano in questo settore ha quattro obiettivi: 1) Gestione dei rifiuti e della differenziata; 2) aumentare l’efficacia energetica dei palazzi pubblici e privati; 3) creare un’economia circolare; 4) aumentare e stabilizzare la protezione territoriale....

