UFFICIALE | Kouda torna e se ne va: prestito al Mantova

Rachid Kouda torna al Parma, ma solo di passaggio. Per lui c’è un nuovo prestito in Serie B. Il classe 2002, originario di Cantù, prelevato dallo Spezia e ri-prestato ai bianconeri di Liguria l’11 agosto dopo una pre-season con il Parma non all’altezza della Serie A (appena 85’ giocati in estate), ha lasciato nuovamente il […]...

