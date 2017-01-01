UFFICIALE | Kouda torna e se ne va: prestito al Mantova
Rachid Kouda torna al Parma, ma solo di passaggio. Per lui c’è un nuovo prestito in Serie B. Il classe 2002, originario di Cantù, prelevato dallo Spezia e ri-prestato ai bianconeri di Liguria l’11 agosto dopo una pre-season con il Parma non all’altezza della Serie A (appena 85’ giocati in estate), ha lasciato nuovamente il […]...
Share |
Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
- Oggi
- UFFICIALE | Trabucchi in Serie C: prestito alla Dolomiti Bellunesi SportParma HOME (Oggi) - È pronta una nuova sfida all’orizzonte per Nicolas Trabucchi. Il Parma Calcio, infatti, in mattinata, ha definito il trasferimento in prestito del giovane difensore crociato alla Dolomiti Bellunesi, formazione di...