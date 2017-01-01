UFFICIALE | Parma, addio Charpentier: cessione definitiva al Cracovia
Seconda cessione di giornata, stavolta a titolo definitivo, in casa Parma. A fare le valigie, dopo Botond Balogh (clicca qui), è l’attaccante Gabriel Charpentier. Il centravanti congolese, dopo il grave infortunio del 1° dicembre 2024 nel match contro la Lazio (clicca qui) che di fatto ha chiuso la sua esperienza parmigiana, in questa estate era […]...
