Verso Cagliari-Parma: rientra Mihaila

Novità in vista di Cagliari-Parma in programma sabato sera alle 20,45. Mihaila si è aggregato al gruppo e ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra. Ha lavorato parzialmente con il gruppo anche Karamoh che salvo soprese dovrebbe essere anche lui arruolabile per la sfida in Sardegna. Così D’Aversa può scegliere il tridente migliore: […]



