Verso Udinese-Parma: Sprocati si ferma, terapie per tre giocatori

Mancano due giorni al match con l’Udinese e il Parma ha diversi indisponibili per la seconda trasferta stagionale. A parte i quattro positivi al Covid, di cui non si conoscono i nomi, anche altri quattro giocatori difficilmente prenderanno parte alla gara in Friuli. Mattia Sprocati si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione […]



