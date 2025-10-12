Vota!

VF Bardiani: le formazioni per Tour of Taihu Lake e Gran Piemonte

Dal 9 al 12 ottobre, la squadra della VF Group Bardiani – CSF Faizanè sarà al via del Tour of Taihu Lake in Cina, corsa a tappe di categoria UCI 2.Pro articolata in quattro giornate dedicate ai velocisti. A guidare la formazione diretta dal ds Luca Amoriello saranno Enrico Zanoncello, Filippo Cettolin, Luca Colnaghi, Lorenzo […]...

leggi tutto...

Share |

Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi

 