VF Group Bardiani: fuga di Zoccarato per 200 km alla Tirreno Adriatico

Ancora in fuga gli uomini della VF Group Bardiani-CSF Faizanè: nella giornata di ieri con Filippo Magli e oggi con Samuele Zoccarato, autore di un’azione da lontanissimo in questa terza tappa della Tirreno Adriatico, la più lunga con i suoi 225km. Pronti via l’atleta veneto si è inserito nella fuga insieme a Stöckly per poi […]...

leggi tutto...