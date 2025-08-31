VF Group Bardiani: la formazione per il Giro del Friuli Venezia Giulia
Dal 4 al 7 settembre si svolgerà la 61ª edizione del Giro ciclistico della Regione Friuli Venezia Giulia. La corsa prenderà il via da Palazzolo dello Stella e si concluderà con l’arrivo finale a San Daniele del Friuli. Tra le squadre al via ci sarà anche la VF Group Bardiani-CSF Faizanè, che nella scorsa edizione […]...
