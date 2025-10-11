VF Group Bardiani: la formazione per il Giro di Lombardia
La VF Group Bardiani-CSF Faizanè ha scelto i corridori che parteciperanno al Giro di Lombardia, l’ultima Classica Monumento della stagione, in programma sabato 11 ottobre. 238 chilometri con 4400 metri di dislivello, partenza da Como e arrivo a Bergamo. Al suo debutto assoluto nella Classica delle Foglie Morte ci sarà Mattia Stenico, trentino classe 2006, il più […]...
Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
