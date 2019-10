Cerro al Lambro (MI), 22 Ottobre 2019 – Nella 6^ Giornata di Andata del Campionato Lombardia Under 17 Femminile, il Parma, sul campo “Comunale” di Cerro al Lambro (MI), Domenica 20 Ottobre 2019, affronta la Riozzese, 5^ in classifica a 9 punti, forte di tre vittorie e una sola sconfitta contro la capolista Inter. Quella milanese,...



Leggi tutto



L'articolo ALLIEVE UNDER 17 FEMMINILE, 6^ GIORNATA: RIOZZESE-PARMA 7-1 sembra essere il primo su Parma Calcio 1913....

leggi tutto...