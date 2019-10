I siti di incontri più strani che non pensavi esistessero

Chi dice che su Internet si trova di tutto non ha mai pronunciato frase più veritiera: dai siti più innocui per chattare con lettori appassionati e amanti di libri (Alikewis) a quelli per incontrare persone con le stesse intolleranze alimentari (GlutenFreeSingles.com), ecco un viaggio alla scoperta di siti e app di incontri che non pensavi potessero esistere, e invece… LA META’ DELLA NOSTRA STELLA (ROSSA) – Sicuramente conoscerai Tinder, la più famosa app di incontri, ma ti sconvolgerà sapere che esiste la sua versione politica. Si dice che ad un primo...

leggi tutto...