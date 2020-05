Non c’è giorno che il mondo della serie A non partorisca idee e ipotesi su come e quando finire il campionato. In mezzo ci sono da registrare gli scontri dialettici tra i vertici del calcio e il ministro dello sport Spadafora. Ma dopo due mesi il risultato è sempre lo stesso, inceertezza assoluta. L’ultima ipotesi […]



L'articolo Serie A, due mesi di ipotesi e sparate proviene da SportParma....

leggi tutto...