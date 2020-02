Il Team Beltrami TSA – Marchiol torna in gara domani (domenica 1 marzo) a Civitanova Marche, dove va in scena l’unica gara per Dilettanti (Elite e Under 23) che non è stata annullata a causa de Coronavirus. L’8° Gran Premio Industria di Civitanova Marche – 3° Memorial Cesare Lattanzi, di fatto, è rimasto in bilico […]...

leggi tutto...